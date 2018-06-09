Китай готовится к покупке России

То же и во внешней политике. Китай исповедует стратегическое планирование, рассчитанное на десятилетия и даже более. Оно проявляется особенно ярко на фоне нынешней агрессии России против Украины и ее последствий. КНР сидит на берегу реки, вдали которой уже виден плывущий труп «заклятого северного друга». Китай без особых усилий стал незаменимым партнером для РФ и теперь готовится в полной мере воспользоваться новыми возможностями.

В первую очередь, КНР интересует полный доступ до российских недр. На этом фоне Кремль через вице-премьера Аркадия Дворковича, уже заявил о предстоящем подарке для Пекина в виде возможности предоставления доли свыше 50% в проектах по освоению нефтегазовых месторождений. Шельфовые месторождения Россия еще не готова отдать полностью, но это только вопрос времени.

Скорее всего, большинство ожиданий российской власти, связанные с китайскими инвестициями в Россию (например, по проекту строительства высокоскоростной магистрали с объемом финансовых вложений на уровне 2,8 триллионов рублей) не оправдаются. Причина проста – Китай будет ждать полного доступа и контроля над российскими активами. Только после этого могут пойти инвестиции в развитие.

В данном контексте, вполне логичным является придерживание Китаем аванса в 25 миллиардов долларов на строительство газопровода «Сила Сибири». Кстати большую часть импортируемого газа Китай будет получать из Туркменистана, а не РФ (на данный момент – уже 20 миллиардов куб. м. в год с перспективой увеличения до 65 миллиардов куб. м. в 2020 году). Активную экспансию Пекин проводит и в Казахстане, откуда уже сейчас поступают в КНР около 10 миллионов тонн нефти ежегодно.

Пока же, товарооборот между РФ и КНР в 2014 году упал на 0,5% до 88,4 миллиардов долларов. Экспорт китайских товаров в Россию в январе 2015 года сократился на 42,1%, до 2,8 миллиардов долларов, поставки российских товаров в Китай — на 28,7%, до 2,5 миллиардов долларов. Это означает, что полноценного разворота с Запада на Восток российская экономика так и не продемонстрировала.

Самое парадоксальное – сейчас уже Россия вынуждена импортировать технологии из Китая, а не наоборот, как раньше. Особенно это актуально на фоне резкого снижения торгово-экономического сотрудничества РФ с Европой.

Но все же игра еще далека от завершения. Поднебесная активно маневрирует между всеми участниками конфликта. С одной стороны, слышны заявления китайских послов (например, в Брюсселе) о необходимости учета Западом российских интересов, в том числе в Украине (что не устраивает Киев). С другой стороны, Китай пытается активно развивать торгово-экономические отношения и с Европой и США. Даже для Украины Китай пытается предоставить некую компенсацию в виде соглашения о технико-экономическом сотрудничестве. Хотя нашим властям следует требовать от Китая больше компенсаций за его пассивную и поддерживающую РФ позицию.

Подобная стратегия «дружбы со всеми», по мнению Пекина, принесет ему большую торговую выгоду. Но в Китае забывают, что в данном случае они также демонстрируют неготовность становится глобальным политическим центром и брать на себя часть ответственности за мировые правила игры и стабильность. Часто мировой авторитет стоит намного дороже краткосрочных торговых выигрышей, и Китай, похоже, переиграет сам себя, делая ставку исключительно на экономику. Занимая выжидательную позицию во время агрессии России против Украины, Китай демонстрирует свою неготовность формировать новые глобальные правила игры.

Пока же, президент РФ Владимир Путин проводит предпродажную подготовку своей страны перед сделкой с Китаем. Для этого, например, 31 декабря 2014 года Путин подписал закон «О территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Российской Федерации». Согласно этому документу, для строительства объектов инфраструктуры могут быть использованы практически любые земельные участки, компании в ТОРах смогут привлекать трудовых мигрантов без разрешения Федеральной миграционной службы. То есть отныне, никаких барьеров для открытой колонизации российских пограничных территорий с Китаем не существует. Более того, российская власть будет только содействовать ей.

В этом контексте стоит вспомнить слова заместителя главы КНР Ли Юаньчао в мае 2014 года о том, что «в России есть большая территория, а у Китая – самый трудолюбивый в мире народ. Если объединить эти факторы, то можно получить существенный импульс развития». При такой ситуации, Китай уж точно не будет никуда спешить с инвестициями в Россию. Сначала зайдут все желающие трудовые мигранты, потом будет получен полный контроль над желанными ресурсными активами, и только потом можно уже будет вкладывать средства в добычу и транспортировку ресурсов. Вот только при чем здесь российское государство – не понятно. Проекты хотя и будут осуществляться на российской территории за китайские инвестиции, но их исполнителями выступят китайские компании и рабочие, а окончательная добавочная стоимость товаров будет произведена в самом Китае, где и останутся производства и собранные налоги.

Пока же этот процесс находится на срединной стадии развития, и Пекин по максимуму использует изоляцию России. К слову необходимо отметить, что Китаю выгодно дальше поддерживать слабую позицию РФ с ее нынешним курсом. Именно с этой целью Поднебесная будет предоставлять небольшую помощь режиму Путину с целью выигрыша времени для полноценной колонизации Дальнего Востока и Сибири. Преждевременная смена режима Путина в РФ в случае прихода к власти прозападного лидера в России может немного расстроить планы Китая. Но к этому времени уже будут заложены основы для неформальной колонизации огромных российских территорий на Востоке. И снова станет актуальной старая географическая карта, подаренная канцлером ФРГ Ангелой Меркель китайскому руководству. Россия, не сумевшая обустроить собственные огромные территории, будет вынуждена передать значительную их часть более эффективным государствам. В этом контекста, кстати, не стоит забывать и о Японии.

…Страсть Кремля к захватам чужих территорий неизменно обернется потерей своих.

Роман Рукомеда, политический эксперт