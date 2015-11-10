Возросло количество жертв в результате стрельбы в учебном центре полиции в Иордании

Об этом сообщает Reuters.

Мотивы открывшего стрельбу пока остаются неизвестными.

Associated Press добавляет, что нападавший был убит службой безопасности базы.

Бывший член парламента Иордании Сулейман Саед отметил, что стрелявшего звали Анвар Абу Заид, ему было 29 лет и он был капитаном полиции.

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