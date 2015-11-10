Возросло количество жертв в результате стрельбы в учебном центре полиции в Иордании
00:51, 10 ноября 2015Мир
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В результате нападения на полицейский учебный центр в Иордании погибли 8 человек, еще 6 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Мотивы открывшего стрельбу пока остаются неизвестными.
Associated Press добавляет, что нападавший был убит службой безопасности базы.
Бывший член парламента Иордании Сулейман Саед отметил, что стрелявшего звали Анвар Абу Заид, ему было 29 лет и он был капитаном полиции.
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