Лидеры ИГИЛ могли не знать о планах египетской ячейки подорвать А321 – WSJ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, издание ссылается на американских чиновников, знакомых с выводами спецслужб, которые полагают, что организация "Синайская провинция", вероятно, предварительно не согласовывала свои действия с высшим руководством "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

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Как сообщал УНИАН, следствие на 90% уверено, что на борту российского лайнера в Египте взорвалась бомба.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.