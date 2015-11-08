Четвертый самолет с телами погибших при крушении A321 вылетел из Египта в Санкт-Петербург

Спецборт МЧС России с телами погибших при крушении российского А321 над Синайским полуостровом вылетел из Каира в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Из аэропорта Каира в Санкт-Петербург вылетел самолет МЧС, на борту которого останки тел погибших и личные вещи, обнаруженные в зоне крушения лайнера», — сообщили в МЧС.

Это уже четвертый спецрейс, доставляющий тела жертв крушения лайнера А321 в Россию, передает РБК.

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Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение в субботу 31 октября над Синайским полуостровом. Лайнер совершал рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, на борту самолета находились 224 человека, все они погибли.