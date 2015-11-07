Следствие услышало посторонний звук на последних секундах записи самописцев А321

Об этом сообщил в субботу глава международной комиссии по расследованию причин крушения лайнера Айман аль-Мукаддам, пишет ТАСС.

"Первичная расшифровка параметрического "черного ящика" указывает, что взлет был произведен 03:50:06 по UTC (06:50:06 мск). Запись самописцев остановилась на 04:13:20 (07:13:20 мск), - сказал он. - Таким образом, продолжительность с момента взлета и до прекращения записи составила 23 минуты 14 секунд. Последняя запись фиксирует высоту на отметке 30888 футов (около 9414 метров), при этом самолет находился в стадии набора высоты".

По его словам, оба "черные ящика" были найдены в первый день крушения, а разброс обломков составляет более 12 км, однако не все из них удалось найти.

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"Все обнаруженные части лайнера будут доставлены в Каир в безопасное место для дальнейшего обследования", - сказал он.

Как подчеркнул глава комиссии, обнаруженные на месте крушения на Синае российского А321 обломки не позволяют определить характер воздействия и точные причины катастрофы.

"Самолет развалился в воздухе, и пока точно сказать о причинах этого не представляется возможным, - указал он. - Обломки лайнера не дали нам четкой картины произошедшего".

Все версии катастрофы в Египте российского А321 в настоящее время изучаются, уточнил он. "К окончательному заключению мы пока не пришли", - подчеркнул аль-Мукаддам.