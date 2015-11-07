Глава МИД Германии заявил, что Асад больше не является решением конфликта в Сирии

"Меня немного раздражает, что теперь везде можно получить нескромное указание, что нужно говорить с Асадом. Теперь, когда в каждой семье оплакивают жертв этой войны, можете довериться мне, Асад больше не является решением, на которое стоит ориентироваться", - сказал немецкий министр, передает украинская редакция "Немецкой волны".

В то же время он признал, что необходимо вести диалог с представителями власти в Дамаске.

Читайте такжеМинобороны России отрапортовало о бомбардировках в Сирии за месяцРанее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и Россия еще не договорились о судьбе Башара Асада. В ночь на 30 октября в Вене прошли переговоры по урегулированию сирийского конфликта. В переговорах приняли участие 19 делегаций, в том числе из США, Саудовской Аравии, Турции, Ирана, ОАЭ, Катара, Иордании, Германии, Франции, Египта, Италии, Великобритании, Ирака, Ливана и России. В заявлении по итогам переговоров сказано, что в Сирии должно быть сформировано переходное правительство, представляющее интересы всего народа, которое будет руководить страной до следующих выборов. После выборов у страны должна появиться новая конституция.