В центре Стокгольма прогремел мощный взрыв, полиция заявляет об утечке газа
15:43, 06 ноября 2015Мир
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В центре Стокгольма прогремел мощный взрыв.
Данных о погибших и пострадавших пока не поступало / zdboren
Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно данным полиции, взрыв в Стокгольме произошел из-за утечки газа, сообщает Belfast Telegraph.
Также представители полиции сообщают, что на месте взрыва нет никаких следов теракта.
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Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.
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