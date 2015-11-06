В центре Стокгольма прогремел мощный взрыв, полиция заявляет об утечке газа

15:43, 06 ноября 2015
Мир
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В центре Стокгольма прогремел мощный взрыв.

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Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно данным полиции, взрыв в Стокгольме произошел из-за утечки газа, сообщает Belfast Telegraph.

Также представители полиции сообщают, что на месте взрыва нет никаких следов теракта.

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Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

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