Генсек НАТО назвал реакцию на действия Кремля "главным вопросом повестки дня"

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступая в Португалии, где проходят крупнейшие учения Альянса, передает "Голос Америки". Йенс Столтенберг отметил, что Россия сконцентрировала свои силы вокруг Калининграда, в Черном море и в восточной части Средиземного моря, что может позволить Кремлю контролировать ключевые регионы и ограничить доступ США и их союзников к некоторым из этих регионов.

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Как заявил Йенс Столтенберг, НАТО должна выполнять свои задачи в этих новых условиях и эффективно реагировать на изменение этих условий, что, по его словам, является сейчас "главным вопросом на нашей повестке дня".

Йенс Столтенберг отметил, что эти военные учения под кодовым названием Trident Juncture, являются крупнейшими за последние десятилетия, и их цель – четко продемонстрировать союзникам и потенциальным противникам, что альянс готов защитить своих союзников от любых угроз.

В последние три недели около 36 тыс. военных из стран НАТО и их партнеров приняли участие в программе "интенсивной подготовки" в Италии, Испании и Португалии.