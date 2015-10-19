В Средиземном море сегодня начинаются крупнейшие за 10 лет учения НАТО

В данных учениях примут участие 36 тыс. солдат, 240 единиц бронетехники, 140 самолетов и более 60 кораблей, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters. Военные маневры в Средиземном море продлятся 5 недель.

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"НАТО нуждается в стратегии на юге в ответ на происходящее на дуге нестабильности от Ирака до Северной Африки. Также нам нужно согласовать долгосрочный подход по отношению к России", - сказал посол Великобритании в НАТО Адам Томпсон.