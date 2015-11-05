СМИ обнародовали видео лайнера "Когалымавиа" с поврежденным шасси

Видеозапись, сделанную после аварии в аэропорту Пулково с участием самолета компании "Когалымавиа" опубликовал российский телеканал, передает "РБК".

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На ролике виден буксировщик, врезавшийся в переднюю стойку шасси. Вокруг него стоят рабочие аэропорта.

Отмечается, что этот самолет должен был вылететь в Шарм-эль-Шейх в 08:20 мск, однако рейс был перенесен на 13:30 мск.

Позже стало известно, что "Когалымавиа" заменила самолет, повредивший в Пулково стойку шасси, а вылет был запланирован на 17:05 мск. В настоящий момент этот рейс "Когалымавиа" отменен, а пассажиры размещаются в гостинице.

По информации издания, буксировщик сбил переднюю стойку шасси самолета A321 "Когалымавиа" в Пулково днем в четверг. В пресс-службе аэропорта говорили, что "в процессе буксировки судна с места стоянки экипаж судна применил торможение, из-за чего была повреждена передняя стойка шасси самолета".

Напомним, аналогичный аэробус A321, принадлежащий "Когалымавиа", потерпел крушение во время перелета из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября. Все 224 находившихся на борту пассажира погибли.