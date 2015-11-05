Лондон приостановил полеты из Шарм-эш-Шейха в Британию - BBC

Как говорится в заявлении британского правительства, это связано с появлением новых данных о том, что катастрофа самолета авиакомпании "Когалымавиа" в минувшую субботу могла быть вызвана взрывным устройством на борту. Власти отмечают, что такие шаги позволят экспертам оценить безопасную ситуацию с перелетами, сообщает BBC Украина.

Самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове утром в субботу. Все 224 человека (в том числе и четверо граждан Украины) погибли.

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Причины аварии остаются неясными. Известно, что самолет начал разрушаться в воздухе: тела и обломки оказались разбросаны на большой площади. Руководство авиакомпании "Когалымавиа" заявило, что причиной мог стать "механическое воздействие внешней силы".

Американское разведывательно-аналитическое агентство Stratfor считает наиболее вероятной причиной катастрофы российского самолета подрыв на борту взрывного устройства.