И.о. премьера Румынии назначен министр образования Кымпяну
14:42, 05 ноября 2015Мир
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Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил исполняющим обязанности премьер-министра страны министра образования Сорина Кымпяну.
Сорин Кымпяну стал и.о. премьер-министра / gov.ro
Об этом сообщает сообщает Радио Свобода.
Напомним, 4 ноября премьер Виктор Понта подал в отставку после протестов из-за пожара в одном из ночных клубов Бухареста, в результате которого погибли 32 человека.
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Через несколько часов после решения об отставке правительства тысячи людей вновь вышли на улицы румынской столицы, требуя досрочных выборов и дальнейших политических реформ.
Протесты состоялись и в других больших городах Румынии.
Понта, которому ранее предъявили обвинения в коррупции, выразил надежду, что отставка его правительства «удовлетворит людей, которые вышли на улицы».
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