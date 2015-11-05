И.о. премьера Румынии назначен министр образования Кымпяну

Об этом сообщает сообщает Радио Свобода.

Напомним, 4 ноября премьер Виктор Понта подал в отставку после протестов из-за пожара в одном из ночных клубов Бухареста, в результате которого погибли 32 человека.

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Через несколько часов после решения об отставке правительства тысячи людей вновь вышли на улицы румынской столицы, требуя досрочных выборов и дальнейших политических реформ.

Протесты состоялись и в других больших городах Румынии.

Понта, которому ранее предъявили обвинения в коррупции, выразил надежду, что отставка его правительства «удовлетворит людей, которые вышли на улицы».