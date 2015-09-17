Премьера Румынии официально обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании

42-летний Понта, о злоупотреблениях которого стало известно в августе, неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что прокуратура «манипулирует общественным мнением», сообщает Радио Свобода.

Прокуратура заявила, что закончила расследование и передала дело в Верховный суд Румынии.

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Понта, который отказался уходить в отставку до парламентских выборов, намеченных на декабрь 2016 года, пока не комментировал завершение расследования.

Уголовное расследование, начавшееся в июне, касается работы Понты в прошлом, когда он был адвокатом, перед тем, как стать премьером. В то время Понта был членом парламента.