Премьера Румынии официально обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании
15:58, 17 сентября 2015Мир
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Премьер-министру Румынии Виктору Понте официально предъявлено обвинение в коррупции, в частности, в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.
Виктор Понта / edu-news.ro
42-летний Понта, о злоупотреблениях которого стало известно в августе, неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что прокуратура «манипулирует общественным мнением», сообщает Радио Свобода.
Прокуратура заявила, что закончила расследование и передала дело в Верховный суд Румынии.
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Понта, который отказался уходить в отставку до парламентских выборов, намеченных на декабрь 2016 года, пока не комментировал завершение расследования.
Уголовное расследование, начавшееся в июне, касается работы Понты в прошлом, когда он был адвокатом, перед тем, как стать премьером. В то время Понта был членом парламента.
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