Более 20 тысяч человек вышли в Бухаресте на митинг против коррупции после гибели людей в ночном клубе
Более 20 тысяч человек вышли в Бухаресте на митинг против коррупции в органах власти, поводом для которого стала гибель людей во время пожара в ночном клубе.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Участники акции собрались вокруг здания правительства и призвали премьер-министра страны, министра внутренних дел и главу района, в котором находился клуб, уйти в отставку.
Многие участники акции пришли с дырявыми национальными флагами. Такие знамена были символом революции, которая четверть века назад положила конец правлению Чаушеску.
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Как сообщал УНИАН, количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 31, около 180 человек пострадали.
Позже были задержаны трое владельцев ночного клуба Сlubul Colectiv по подозрению в непредумышленном убийстве после крупного пожара. Отмечается, что клуб не был сертифицирован для проведения концертов и пиротехнических шоу.