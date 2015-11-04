Более 20 тысяч человек вышли в Бухаресте на митинг против коррупции после гибели людей в ночном клубе

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Участники акции собрались вокруг здания правительства и призвали премьер-министра страны, министра внутренних дел и главу района, в котором находился клуб, уйти в отставку.

Многие участники акции пришли с дырявыми национальными флагами. Такие знамена были символом революции, которая четверть века назад положила конец правлению Чаушеску.

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Как сообщал УНИАН, количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 31, около 180 человек пострадали.

Позже были задержаны трое владельцев ночного клуба Сlubul Colectiv по подозрению в непредумышленном убийстве после крупного пожара. Отмечается, что клуб не был сертифицирован для проведения концертов и пиротехнических шоу.