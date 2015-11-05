СМИ: В США военный броневик врезался в фуру с ядерной боеголовкой внутри (видео)
13:13, 05 ноября 2015Мир
2351 0
В американском штате Монтана произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего ядерную боеголовку.
Кадры запечатлели фуру, якобы перевозящую бомбу / скриншот
Соответствующее видео появилось на YouTube, пишет Daily Mail.
Кадры запечатлели перевозку бомбы в кузове фуры в сопровождении конвоя военных броневиков.
Случайному очевидцу удалось заснять, как во время движения один из автомобилей врезался в ехавший перед ним грузовик с опасным грузом. Удар был небольшой силы, и конвой, не останавливаясь, продолжил движение.
Читайте такжеThe Guardian: Ядерная сделка с Ираном: победители и проигравшие
Из комментария очевидца следует, что полиция, заметив, что он ведет съемку, попыталась помешать ему сделать запись.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter