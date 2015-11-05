СМИ: В США военный броневик врезался в фуру с ядерной боеголовкой внутри (видео)

13:13, 05 ноября 2015
Мир
2351 0

В американском штате Монтана произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего ядерную боеголовку.

скриншот

Соответствующее видео появилось на YouTube, пишет Daily Mail.

Кадры запечатлели перевозку бомбы в кузове фуры в сопровождении конвоя военных броневиков.

Случайному очевидцу удалось заснять, как во время движения один из автомобилей врезался в ехавший перед ним грузовик с опасным грузом. Удар был небольшой силы, и конвой, не останавливаясь, продолжил движение.

Читайте такжеThe Guardian: Ядерная сделка с Ираном: победители и проигравшие

Из комментария очевидца следует, что полиция, заметив, что он ведет съемку, попыталась помешать ему сделать запись.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter