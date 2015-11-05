СМИ: В США военный броневик врезался в фуру с ядерной боеголовкой внутри (видео)

Соответствующее видео появилось на YouTube, пишет Daily Mail.

Кадры запечатлели перевозку бомбы в кузове фуры в сопровождении конвоя военных броневиков.

Случайному очевидцу удалось заснять, как во время движения один из автомобилей врезался в ехавший перед ним грузовик с опасным грузом. Удар был небольшой силы, и конвой, не останавливаясь, продолжил движение.

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Из комментария очевидца следует, что полиция, заметив, что он ведет съемку, попыталась помешать ему сделать запись.