РФ подготовила 150 снайперов высшей категории
На днях в дислоцированной в Хабаровском крае школе снайперов состоялся третий в этом году выпуск.
Об этом сообщило агентство "ТАСС", со ссылкой на начальника пресс-службы Восточного военного округа Александра Гордеева.
Более 150 снайперов, имеющих высшую снайперскую категорию, пополнили войска Восточного военного округа в текущем году. "В ходе обучения военнослужащие в совершенстве осваивают самые современные образцы снайперского вооружения, приборы наблюдения, обнаружения и разведки как отечественных, так и зарубежных производителей", -говорится в сообщении.
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За время работы школы снайперов на Дальнем Востоке было подготовленно более 600 стрелков высшей квалификации.
Напомним, в штабе армии США заявили, что Россия для страны – угроза больше, чем ИГИЛ.