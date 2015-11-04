Начальник штаба Армии США: Россия больше угрожает существованию США, чем ИГИЛ

Об этом заявил начальник штаба Армии США генерал Марк Милли, передает Голос Америки.

"Россия - единственная страна на планете, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Это по определению - угроза нашему существованию из-за их ядерного потенциала. Ядерное оружие есть и в других странах, но ни у кого его нет так много, как в России. И ни у кого другого нет возможности в прямом смысле уничтожить Соединенные Штаты. Очень сложно определить их намерения. Один из способов судить о нем, это - посмотреть на поведение в прошлом. С падения Берлинской стены и до 2007-2008 года Россия не демонстрировала, насколько я знаю, намерения вести агрессивную внешнюю политику. Все изменилось с 2008-го года", - отметил Милли.

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По его словам, Россия нарушает огромное количество международных норм, которые действуют, начиная с Версальского договора 1919-го года. "Они напали на суверенные территории других стран. Их поведение является агрессивным при мощных ядерных возможностях. Они реорганизовали свои обычные вооруженные силы, силы специального назначения. За Россией надо внимательно следить. Поэтому я сказал, что они - угроза номер один для Соединенных Штатов. Поведение России в последнее время является враждебным интересам США", - сообщил он.

Милли считает, что США и их партнеры могут иметь партнерские отношения с Россией в некоторых областях, где есть общие интересы. Но это не означает, что они будут закрывать глаза на проявление агрессии со стороны России:

"Мы хотим, с одной стороны, сохранять наш военный потенциал на высоком уровне с тем, чтобы сдерживать и предотвращать дальнейшую российскую агрессию. Нам нужно крепко стоять на своей позиции, когда эта агрессия проявляет себя, – отвечать санкциями, и тому подобное".

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Как сообщал УНИАН ранее, один из претендентов на должность начальника штаба армии США генерал Марк Милли заявил на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил, что Россия представляет главную ядерную угрозу для его страны. Также среди угроз генерал назвал Китай, Северную Корею, Иран и террористическую организацию "Исламское государство".