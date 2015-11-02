Американская разведка: Нет прямых подтверждений теракта в деле крушения А321

Отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне, Клэппер все же отметил, что у одной из ветвей группировки "Исламское государство", взявшей ранее на себя вину за крушение лайнера, есть на Синайском полуострове довольно внушительные силы, и потенциально экстремисты способны на подобные действия.

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Однако, подчеркнул глава американской разведки, это маловероятно, сообщает Русская служба ВВС.

31 октября самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.