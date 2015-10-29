Рейтинг любви к Путину в Крыму "взвился" до отметки 96%

Об этом сообщил фонд "Общественное мнение".

Согласно данным опроса, недовольны работой президента всего 1% крымчан и 2% севастопольцев. Телефонный опрос был проведен 15-18 октября среди 1274 респондентов в оккупированном Крыму и 627 респондентов в городе Севастополе.

По мнению большинства респондентов Крыма и Севастополя, российские власти делают для "республики" все возможное, такой ответ дали соответственно 50% и 39% опрошенных.

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На вопрос о том, насколько много федеральные власти делают для Крыма, сказали 37% крымчан и 40% севастопольцев. При этом 8% и 15% жителей региона заявили, что Москва делает мало или совсем ничего.

При этом мнения респондентов о том, какие чиновники лучше, местные, или из других регионов, разделились. По данным, 44% крымчан и 49% севастопольцев уверены, что руководящие должности в республике должны занимать местные госслужащие, 38% и 30% соответственно отдали предпочтение чиновникам из других регионов РФ.

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Аргументируя свою позицию, сторонники крымского чиновничества заявили, что местные кадры лучше знают проблемы региона (33% крымчан и 39% севастопольцев), "свои" госслужащие больше болеют за Крым, за свой город (5% и 7% соответственно).

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В свою очередь, их оппоненты считают, что при "варягах" будет меньше коррупции, круговой поруки (11% и 6%), что местные чиновники работали при украинской власти, и пора их сменить (по 7%), что у приезжих чиновников их других регионов РФ больше опыта и профессионализма (5% и 7% соответственно).

Как сообщал УНИАН ранее, по данным ВЦИОМ, рейтинг одобрения работы Владимира Путина "достиг исторического максимума" и якобы составляет 90 процентов.