Подробности вооруженного нападения на украинцев в Турции

Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию о попытке вооруженного захвата в Турции автобуса, в котором находились 28 украинских граждан, и заявляет об отсутствии пострадавших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергей АЛЕШИН сегодня на брифинге.

«По информации Генерального консульства Украины в Стамбуле, вчера действительно имел место факт вооруженного нападения на автобус, следовавшего из аэропорта в Стамбул. В автобусе находилось 28 украинских граждан, в том числе экипаж самолета рейса «Хмельницкий-Стамбул», на котором прилетели граждане Украины. Преступники, одетые в полицейскую форму, захватили одного украинца, который был оперативно освобожден сотрудниками правоохранительных органов Турции», - сказал С.АЛЕШИН.

По его словам, ситуация была спровоцирована наличием крупной валютной суммы у некоторых граждан Украины. «Сейчас органы прокуратуры Стамбула проводят следствие, поскольку имело место нарушение правил перевоза валюты. Генеральное консульство Украины оказывает всю необходимую помощь пострадавшему гражданину Украины»,- отметил он. Вместе с тем, С.АЛЕШИН не уточнил, возбуждено ли уголовное дело в отношении украинца по факту нарушений правил провоза валюты.

Заместитель директора Департамента МИД также сообщил, что при попытке вооруженного захвата автобуса задержано трое граждан Турции. «Известно также и о двух пособниках, которые являются гражданами Турции. Информацией о причастности украинцев к организации нападения мы не располагаем», - подчеркнул он.

С.АЛЕШИН уточнил, что экипаж самолета уже вернулся в Хмельницкий. «Все остальные граждане вернутся в Украину позже», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, около 16.00 по местному времени в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской части Стамбула пятеро неизвестных ворвались в автобус с туристами. Полиция попыталась остановить автобус при выезде из аэропорта в районе Курткей, однако в ответ по полицейским был открыт огонь. В завязавшейся перестрелке, как сообщается, был легко ранен один из захватчиков.

Остановить автобус полиции удалось у турникетов автобана. Там же все нападавшие были взяты под стражу и доставлены в управление безопасности. У них изъято два пистолета.