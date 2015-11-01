В Азербайджане проходят парламентские выборы

Как передает сообщает Русская служба ВВС, представители оппозиции бойкотируют выборы, называя их несправедливыми.

Также некоторые ведущие западные организации, призванные наблюдать за ходом голосования, отказались посылать в страну своих представителей,

За место в парламент борются 676 кандидатов, количество мест в котором ограничено 125 мандатами.

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По мнению экспертов, в парламенте вновь будут доминировать сторонники президента, унаследовавшего свой пост в 2003 году от отца, Гейдара Алиева.

Национальный совет демократических сил, который является основной оппозиционной силой в стране, отказался участвовать в парламентских выборах.

«В стране не выполнена и половина условий, необходимых для проведения свободных и справедливых выборов, - говорится в заявлении альянса. - Поэтому НСДС отказывается участвовать в этой имитации выборов и тем самым придавать им легитимность».

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Несколько других оппозиционных партий, в том числе Демократическая партия Азербайджана, также приняли решение бойкотировать эти выборы.

В сентябре этого года Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ объявило, что не будет наблюдать за ходом выборов в парламент «в связи с ограничениями, наложенными властями Азербайджана».

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Однако 30 октября в страну прибыла делегация наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами.