Генерал НАТО призвал партнеров из-за ситуации в Сирии не забывать о выводе российских сил из Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генерал сказал на брифинге в Пентагоне, трансляция которого осуществлялась на сайте оборонного ведомства США.

«Я думаю, что мы должны рассмотреть, что происходит в Украине, и я обеспокоен тем, что наши друзья несколько отвели свое внимание от Украины из-за то, что происходит в Сирии», - заявил Бридлав.

В этой связи он выразил убеждение, что Россия прибегает к использованию механизма, чтобы уменьшить внимание международного сообщества к событиям, которые происходят в Украине. «Я думаю, что этот подход использовался там несколько раз. Сначала вторгнуться в Крым, а затем отвлечь внимание мира от Крыма путем вторжения в Донбасс. Отвлечь внимание мира от Донбасса путем привлечения к ситуации в Сирии», - заявил Бридлав.

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«Мы должны быть сосредоточенными на том, что это является значительно большей концепцией России. Мы должны целостно рассматривать наше реагирование в отношении России», - сказал Бридлав.

Для примера, он отметил, что «если Россия действительно желает взаимодействия и сотрудничества или чего-то другого по Сирии, то отличным местом, чтобы это продемонстрировать – является начало взаимодействия и сотрудничества относительно Донбасса».

Он заявил, что для этого надо «начать двигаться в направлении выполнения таких Минских требований, как возвращение контроля над украинской границей Украине, чтобы Украина контролировала свою международную границу».

По его убеждению, если на Донбассе были бы достигнуты положительные результаты, это могло бы способствовать развитию диалога и что касается проблем в других регионах.

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В то же время он подчеркнул, что сегодняшнего дня не было заметно, чтобы Россия выводила какие-либо свои силы из Украины. Бридлав напомнил, что как он заявлял ранее, командование и контроль, системы противовоздушной обороны, радиолокационные системы для поддержки артиллерии, артиллерийская поддержка, личный состав и поставки оружия все еще поступают в Донбасс из России. «Поэтому, целесообразным было бы начать отводить эти российские силы из Донбасса», - заявил Бридлав.