Друзья погибшего в Сирии контрактника рассказали о его планах вернуться в Россию

О том, что Костенко созванивался с одним из своих друзей и говорил ему, что вернется в Россию через неделю, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на корреспондента «Новой газеты» Евгения Титова. Журналист находится на родине Костенко в хуторе Гречаная Балка Краснодарского края, где сегодня проходят похороны солдата.

Читайте также"Всё это бред, всё враньё": Отец погибшего в Сирии военного РФ опроверг версию о ссоре сына с девушкой

«Костенко созванивался с односельчанином и сообщил ему, что через неделю возвращается из Сирии, что все прекрасно», - заявил Титов. Он отметил, что односельчане и родственники Костенко называют его оптимистичным человеком, не склонным к суициду.

Как сообщал УНИАН, Главная военная прокуратура (ГВП) России начала проверку после смерти российского солдата в Сирии - первые результаты свидетельствуют о том, что военный повесился.

Читайте такжеБывший контрактник РФ рассказал о своем сослуживце, ставшим первым "двухсотым" в Сирии

Однако родственники и односельчане погибшего в Сирии контрактника не верят в официальную версию смерти, указывая на странные травмы.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Сирии погиб первый российский военнослужащий. В некоторых СМИ появилась информация от группы Conflict Intelligence Team, которая исследуя информацию в соцсетях, выяснила, что в Сирии погиб российский контрактник, 19-летний Вадим Костенко с Кубани.