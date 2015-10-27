МИД РФ заявил о непричастности к протестам в Черногории, попутно нахамив премьеру страны

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"Глубокое недоумение вызвали голословные заявления премьер-министра Черногории Мило Джукановича, обвинившего Россию в провоцировании протестных выступлений в Подгорице, поощрении столкновений оппозиционных сил с полицией. Ни одного конкретного факта мнимой российской причастности к взвинчиванию социальной напряженности в Черногории Джуканович не представил, да и представить не мог, потому что таких фактов не существует", - заявили в МИД РФ.

По мнению российских дипломатов, его цель очевидна - снять с себя ответственность за нарастание противостояния в Черногории, "хотя первопричина на поверхности: полное игнорирование этим деятелем мнения значительной части черногорского общества".

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"Трудно предположить, что "государственный муж", так долго находящийся у власти, не осознает всей подоплеки обострения обстановки в своей стране. Конечно, осознает. Более того, он наверняка знает, почему вынужден повторять абсурдные утверждения о том, что только вступление в НАТО обеспечит независимость Черногории", - говорится в документе.

В МИД РФ назвали Джукановича опытным политиком, "не раз менявшим свои пристрастия, причем совсем не в ответ на чаяния народа, а исключительно в ответ на "внешнюю конъюнктуру" в отношении собственного благополучия".

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"Что касается России, то мы действительно обеспокоены, но не тем выбором, который свободно должен сделать черногорский народ, а чрезмерным применением силы властями Подгорицы против мирных демонстрантов", - говорится в документе.