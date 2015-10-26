Премьер Черногории обвинил Кремль в организации митингов оппозиции против правительства страны

По словам Джукановича, Россия и "националистические круги" в Сербии поддерживают оппозицию Черногории и ее попытки "насильственно сменить власть в стране и стратегическое направление политики Черногории", которое, в частности, предусматривает вступление в НАТО, передает Европейская правда.

"Нет никаких сомнений в том, что Россия играла и играет активную роль в организации акций протеста против правительства в Подгорице", - подчеркнул Джуканович.

Читайте такжеАкция протеста в Черногории закончилась столкновениями активистов с полицией

Как отметил премьер, протесты, состоявшиеся в субботу, во время которых демонстранты попытались прорвать милицейский кордон у здания парламента, кидая камни, файеры и зажигательные смеси, были попыткой захвата государственных учреждений и силовой смены власти.

"Конечно, полиция была вынуждена реагировать, и, на мой взгляд, действовала в соответствии с Конституцией и законом относительно полномочий полиции в таких ситуациях", - отметил он.

Как подчеркнул Джуканович, попытка сменить правительство была мотивированной.

"Это было желание не только сменить правительство, но приостановить европейский и евроатлантический путь Черногории", - подчеркнул он.

Напомним, полиция Черногории в субботу применила слезоточивый газ против около 5 тысяч протестующих, которые требовали отставки премьер-министра страны Мило Джукановича.