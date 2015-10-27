В Польше обнародовали официальные результаты выборов: ПиС сможет самостоятельно сформировать правительство

Как сообщает Польское радио, вечером в понедельник польская ЦИК объявила официальные результаты выборов в Сейм, которые прошли 25 октября.

Как и прогнозировали экзит-полы, победу одержала правоконсервативная партия «Право и справедливость». Хотя по сравнению с данными экзит-полов рейтинг ПиС несколько упал, политическая сила Ярослава Качиньского и Беаты Шидло сможет сама создать правительство.

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Согласно обнародованным результатам: «Право и справедливость» набрала 37,58% голосов избирателей (230 депутатов из 460), «Гражданская платформа» - 24,09% (137 депутатов), «Вместе» - 3,62%, «Корвин» - 4,76%, Польская крестьянская партия - 5,13% (17 депутатов), «Объединенные левые» - 7,55%, «Кукиз'15» - 8,81% (43 депутата), «Современная» - 7,6% (32 депутата).

На парламентских выборах в Польше проходной порог составляет 5% - для партий и 8% - для блоков.