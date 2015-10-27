Израильская авиация нанесла два удара по объектам ХАМАС в секторе Газа

По предварительной информации, в результате обстрела пострадал один палестинец.

По словам военных, это стало ответом на попадание палестинской ракеты на территорию Израиля, передает Русская служба ВВС.

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"Ракета была выпущена из сектора Газа по югу Израиля и упала на открытой местности", - пояснили в пресс-службе, отметив, что в результате никто не пострадал. По словам военных, это уже 18-е нарушение перемирия со стороны ХАМАС с начала года.

Палестинские СМИ сообщают, что целью бомбардировок израильской авиации стали две телекоммуникационные вышки, которые используются движением ХАМАС.

"Реальность, в которой гражданское население постоянно живет под угрозой ракет из Газы, нетерпима, неприемлема и должна быть прекращена. ХАМАС обязан выполнить свои обязательства или нести ответственность за последствия", — заявил официальный представитель армии обороны Израиля Питер Лернер.

Перемирие официально действует с августа 2014 года, однако в последнее время в регионе участились нападения как на израильтян, так и не палестинцев. В частности, в октябре этого года израильский военнослужащий убил мужчину еврейского происхождения во время стычки в Иерусалиме. В то же время в центральной части Израиля были убиты двое палестинцев, напавших на израильтянина.

11 октября израильские самолеты нанесли авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа на фоне нарастающей напряженности.