Британия заморозила практически все политические контакты с Россией - посол

Политические связи между Лондоном и Москвой сведены на нет по инициативе британской стороны на фоне событий в Сирии и Украине.

Об этом заявил в интервью газете Times посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, передает ТАСС.

"Практически все политические контакты были внезапно прерваны по британской инициативе, политический диалог на высшем уровне, между лидерами, прекратился. На министерском уровне тоже наблюдается застой", - отметил он.

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"Форумы для дискуссий в сферах торговли и экономического сотрудничества, на которых мы обсуждали темы, представлявшие взаимный интерес, заморожены, научные связи - фактически прерваны, и единственной оставшейся сферой (контактов) является культура", - продолжил глава российской дипломатической миссии.

Как сообщил Яковенко, численность сотрудников посольства РФ в Лондоне уменьшилась из-за того, что британские власти отказываются предоставлять визы российским дипломатам.

Новый поворот в сторону ухудшения двусторонних отношений, по словам Яковенко, произошел во время его недавней встречи с политическим директором МИД Великобритании Саймоном Гэссом. Тогда посол РФ обратился к руководству Форин оффиса с двумя просьбами. Одна из них касалась сотрудничества между Москвой и Лондоном в определении целей атак по позициям международной террористической организации "Исламское государство", а вторая - установления контакта со "Свободной сирийской армией" ради более эффективной борьбы с ИГ. В итоге на обе эти просьбы британская сторона ответила отказом.