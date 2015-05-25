Кэмерон и Путин обсудили ситуацию в Украине и Сирии

Об этом сообщил представитель Даунинг-Стрит, передает Би-би-си. В разговоре с российским президентом относительно Украины Дэвид Кэмерон заявил, что между Лондоном и Москвой есть серьезные разногласия, но в настоящее время необходимо заручиться выполнением минских соглашений.

Читайте такжеБританские военные начали тренировать украинскую армию - ВВС

Относительно ситуации в Сирии Дэвид Кэмерон и Владимир Путин пришли к соглашению, что советники по вопросам национальной безопасности обеих стран должны встретиться и попытаться возобновить переговоры о мирном урегулировании сирийского конфликта.

Британский премьер-министр подчеркнул, что, с его точки зрения, президент Сирии Башар Асад не может участвовать в разрешении сирийского кризиса.