Сирийские правозащитники заявили о почти 450 погибших в результате российских авиаударов

По данным, которые привел руководитель бюро Рами Абдель-Рахман, среди 151 убитого мирного жителя было 38 детей и 35 женщин, передает Радио Свобода.

А их 295 убитых участников боевых действий, приводит слова правозащитника Агентство «Франс-пресс», 75 принадлежали к джигадистам из экстремистской группировки «Исламское государство» и 31 - к местному сирийскому отделению сети «Аль-Каида», группировке «Джабгат ан-Нусра» («Фронт победы»); это группировки, хотя тоже исламистская, воюет против «Исламского государства».

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Еще 189 убитых участников боевых действий принадлежали к другим группировкам, которых на Западе и в арабском мире причисляют к умеренным оппозиционным силам и придают многим из них поддержку или оружие в их борьбе против «Исламского государства», с одной стороны, и против режима президента Сирии Башара аль-Асада, с другой.

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Как сообщал УНИАН, несмотря на заверения российской стороны, что удары наносятся только по позициям группировки «Исламское государство» или других «террористов», почти 80% российских авиаударов в Сирии пришлись по районам, которые ИД не контролирует.

Как показал анализ, большая часть ударов была осуществлена в районах, которые удерживают другие группировки, противостоящие режиму сирийского президента Башара Асада, в том числе ответвления "аль-Каиды", но также и боевики, которых поддерживает Вашингтон и его союзники.