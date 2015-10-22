Асад должен быть отстраненным от власти, чтобы прекратить пополнение рядов ИГИЛ - МИД Саудовской Аравии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы саудовского МИД телеканала Al Arabiya al Hadath, которую он сделал в Вене после встречи с министром иностранных дел Австрии.

По убеждению аль-Джубейра, президент Сирии должен быть отстраненным от власти, чтобы уничтожить группировки боевиков "Исламского государства".

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Как отметил глава МИД Саудовской Аравии, Асад выступает своеобразным магнитом ", который притягивает иностранных боевиков со всего мира, чтобы воевать на стороне "Исламского государства" против режима Асада".

"Мы обсудили ситуацию в Сирии и каким образом найти мирное решение конфликта, которое будет гарантировать будущее для Сирии и приведет к переходному периоду, которое не будет включать Башара аль-Асада", - заявил аль-Джубейр.