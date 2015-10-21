Премьер Турции жалеет, что Асад не остался в России навсегда

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает Reuters.

Также он отметил, что хотел бы, чтобы сирийский лидер остался в России.

"Мы считаем, что сирийское правительство не имеет легитимности, и наши мнения по этому вопросу не изменились... Там, в Сирии, должен быть переходной период, который обеспечит уход Асада", - сказал Давутоглу.

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Кроме того, по его словам, Россия уже открыто продемонстрировала поддержку Асада своим вмешательством в Сирии.

"Что я могу сказать. Если бы он (Асад - Ред.) дольше оставался в Москве, то сирийский народ был бы спокойным, если бы он только мог остаться там навсегда, тогда настоящий переходный период мог бы начаться", - подчеркнул премьер-министр Турции.

Как сообщал УНИАН, президент Сирии Башар Асад во вторник вечером, 20 октября, посетил Москву и провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.