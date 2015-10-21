На Сицилии начинается основная часть масштабных учений НАТО (фото, видео)
На авиабазе в Трапани на итальянском острове Сицилия начинается основная часть военных учений НАТО Trident Juncture, которые стали крупнейшими за последние 10 лет.
Учения продлятся до 6 ноября, вних примут участие 36 тыс. военных из более чем 30 стран, среди которых не только члены НАТО, но и их союзники, в частности и Украина, сообщает радио "Свобода". Тренировочные занятия будут проходить, кроме Италии, также на территории и в территориальных водах Испании и Португалии.
В маневрах, помимо живой силы, примут участие 130 самолетов, 16 вертолетов, 60 кораблей и подводных лодок.
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Тема учений – вторжение большой страны-агрессора в небольшую страну-члена НАТО. В Североатлантическом союзе отрицают, что под условным агрессором на этих учениях понимают Россию.
Заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу на официальном открытии в Трапани заявил, что геополитическая ситуация сейчас значительно более нестабильна, чем во времена Холодной войны. Он вспомнил об оккупации Россией украинского Крыма и поддержке Москвой сепаратистов на востоке Украины, а также войну России против умеренной вооруженной оппозиции в Сирии.