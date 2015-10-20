Истребители НАТО завтра совершат низкие полеты над Эстонией

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии в среду совершат низкие полеты над Эстонией.

Об этом сообщает Postimees.

Как сообщается, два истребителя Eurofighter Typhoon между 11.30 и 12.45 и два истребителя между 15.30 и 16.45 пролетят над югом Пярнумаа, Вильяндимаа, а также над Центральной и Западной Эстонией.

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Такие полеты проходят на высоте не ниже 152 м и преимущественно вдали от населенных пунктов.

Страны-члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства на проведения учений и маневров военно-воздушных сил, в том числе низких полетов.

ВВС Германии сменили ВВС Великобритании в миссии Воздушной полиции стран Балтии 25 августа. На авиабазе Шяуляй в Литве сейчас дислоцируется авиаотряд ВВС Венгрии, который включает шведские истребители Saab JAS 39 Gripen.