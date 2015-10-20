В Севастополь из Сирии прибыло судно с телами 26 погибших морпехов РФ – украинские разведчики

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Из Сирии в Севастополь доставлены тела 26 погибших военнослужащих из состава 810 отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в связи с невозможностью российского командования обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия пребывания, отмечаются массовые случаи инфекционных заболеваний личного состава ВС РФ на территории Сирии.

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Как отмечается, подразделения ВС Сирии при поддержке авиации ВКС РФ продолжают наступательные действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама и Хомс, в результате которых установлен контроль над рядом населенных пунктов в районе Алеппо. Так, в течение суток самолетами российской авиационной группировки произведено 33 самолето-вылета и нанесены ракетно-бомбовые удары по 49 объектам на территории Сирии.

Вместе с тем, согласно сообщению, командованием ВС РФ продолжаются мероприятия по наращиванию и обеспечению своих войск на территории Сирии. В течение суток: военно-транспортными самолетами Ил-76 выполнено два самолето-рейса к авиабазе Хмеймим; килекторное судно "КИЛ-158" Черноморского флота с грузом военного назначения, прошло пролив Босфор и осуществляет переход к побережью Сирии.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.