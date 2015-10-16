Появились фото сбитого Турцией беспилотника на границе с Сирией

15:06, 16 октября 2015
Мир
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В сети опубликованы фото беспилотника, сбитого военно-воздушными силами Турции на границе с Сирией.

hurriyet.com.tr

Фото появились на турецких новостных сайтах, а также снимки размещают пользователи в Twitter.

При этом пользователи соцсетей сравнивают сбитый в Турции беспилотник с российским "Орлан 10", который ранее использовали на Донбассе.

В свою очередь турецкая газета Hurriyet сообщила, что сбитый турецкими военными беспилотник принадлежит Сирии. Также издание подчеркнуло, что большинство сирийских беспилотников иранского производства.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что неподалеку от границы Турции со стороны Сирии был сбит беспилотный летательный аппарат.

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