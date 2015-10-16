Появились фото сбитого Турцией беспилотника на границе с Сирией

Фото появились на турецких новостных сайтах, а также снимки размещают пользователи в Twitter.

При этом пользователи соцсетей сравнивают сбитый в Турции беспилотник с российским "Орлан 10", который ранее использовали на Донбассе.

@JulianRoepcke Could be Russian "Orlan 10"? Already used in Donbass. pic.twitter.com/N4cpgrVLBm — Major Gates (@ZombieTVonline) October 16, 2015

В свою очередь турецкая газета Hurriyet сообщила, что сбитый турецкими военными беспилотник принадлежит Сирии. Также издание подчеркнуло, что большинство сирийских беспилотников иранского производства.

Seems, we have the "bad guy" here. Downed small #drone on Turkish-Syrian border seems to be in the picture. pic.twitter.com/bGwsKBzrF5 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) October 16, 2015

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что неподалеку от границы Турции со стороны Сирии был сбит беспилотный летательный аппарат.