Талибан пригрозил активизировать удары по силам США в Афганистане

Исламистская группировка выступила с таким заявлением сегодня в ответ на заявление президента США Барака Обамы о том, что численность американского контингента в Афганистане останется без изменений (9 800 военнослужащих) на протяжении почти всего 2016 года, а затем будет сокращена до 5 500 военнослужащих к тому моменту, как Обама покинет пост президента в январе 2017 года, сообщает "Голос Америки".

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Администрация изначально планировала с наступлением 2016 года оставить в стране 1000 военнослужащих, главной задачей которых была бы охрана посольства США в Кабуле.

Как написал официальный представитель Талибана Забиулла Моджахед в заявлении, которое "Голос Америки" получил по электронной почте, группировка неоднократно утверждала, что "американские войска не собираются прекращать вторжение в Афганистан" и их "ложные обещания" были призваны лишь ввести в заблуждение афганский и американский народы.

По его словам, решение президента Барака Обамы не остановит Талибан в ведении "стремительного джихада" против сил, оккупировавших страну.