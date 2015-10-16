Россия договорилась с Турцией по безопасности полетов после сбития беспилотника

Об этом сообщили в российском Генеральном штабе, передает радио "Свобода". Также Россия установила "горячую линию" между центром управления российской авиацией в Сирии и командованием Военно-воздушных сил Израиля, добавил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.

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Он выступил с этим заявлением после того, как ВВС Турции сбилив своем воздушном пространстве неподалеку от границы с Сирией беспилотный самолет-разведчик неизвестной принадлежности. Российские военные сразу заявили, что ни один из их беспилотников, действующих в Сирии, не был потерян.

Тем временем пользователи соцсетей обратили внимание на то, что фотографии сбитого в Турции беспилотника неизвестной модели, распространенные турецким полуофициальным агентством "Анадолу", очень напоминают фото беспилотного аппарата, который был сбит украинскими военными над Донбассом в мае 2014 года. Тогда его назвали модификацией российского "Орлана-10", хотя он значительно отличается от базовой версии данного аппарата.