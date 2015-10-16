ВВС Турции сбили не самолет, а беспилотник - СМИ
14:46, 16 октября 2015Мир
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Ранее сообщалось, что при наршунении воздушного пространства Турции неподалеку сирийской границы был сбит неопознанный самолет.
Сбитый беспилотник / NTV
Об этом сообщает турецкий канал NTV, ссылаясь на военный источник.
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"Неподалеку от границы был сбит беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении канала.
Отметим, ранее стало известно, что самолеты ВВС Турции атаковали и сбили неопознанный самолет после того, как он нарушил воздушное пространство Турции со стороны Сирии. Его обломки уже обнаружены.
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