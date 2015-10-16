В РФ заявляют, что на границе Сирии и Турции сбили не их беспилотник

15:09, 16 октября 2015
Мир
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Все российские самолеты в Сирии после выполнения задач вернулись на авиабазу, беспилотники функционируют в плановом режиме.

На границе Сирии и Турции сбили беспилотник / hurriyet.com.tr

Об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передают "РИА Новости".

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"Все самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республики после выполнения боевых задач вернулись на авиабазу "Хмеймим". Российские беспилотные летательные аппараты, осуществляющие мониторинг обстановки на территории Сирии и ведущие воздушную разведку, функционируют в плановом режиме", - заверил Конашенков.

Отметим, ранее стало известно, что самолеты ВВС Турции атаковали и сбили неопознанный летательный аппарат, который позже оказался беспилотником.

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