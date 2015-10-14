Евросоюз может предложить Турции безвизовый режим в обмен на помощь с мигрантами - СМИ

Как сообщает BBC, представители ЕС надеются заключить такое соглашение уже 15 октября, но вопрос был отложен на три дня в связи с национальным трауром в Турции после субботних взрывов в Анкаре, цитирует издание Европейская правда.

Читайте такжеВ Баварии на границе создадут "транзитную зону" для мигрантов

Турция считается местом пребывания около двух миллионов мигрантов, большинство из них спасаются от войны в соседней Сирии.

В обмен на увеличение сотрудничества с ЕС, Турция может получить определенные льготы, в частности, обсуждается возможность ведения безвизового режима для турецких граждан в странах шенгенской зоны.

Но по словам президента Европейского Совета Дональда Туска, льготы будут предоставляться только в случае, если действия Турции действительно помогут уменьшить рекордный приток мигрантов. Туск обеспокоен тем, что весной 2016 года ЕС ждет еще большая волна мигрантов.