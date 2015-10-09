Бавария угрожает Германии судом, если она не захочет ограничить поток беженцев

Федеральная земля Бавария угрожает немецкому правительству судом, если оно не примет немедленные шаги по ограничению потока беженцев.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы договорились, что, если федеральное правительство не примет в ближайшее время эффективных шагов чтобы ограничить постоянный приток просителей убежища... Бавария оставляет за собой право обратиться в Конституционный суд", - сказал баварский министр внутренних дел Йоахим Геррманн после регионального совещания кабинета министров в Мюнхене.

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Ранее Геррманн заявил, что Бавария не будет пускать беженцев из Австрии, если страна и в дальнейшем будет игнорировать европейское право, пропуская беженцев в Германии.

Как сообщалось, 13 сентября Германия объявила о временном возвращении к контролю на границе между Баварией и Австрией из-за массовый наплыв беженцев.

Напомним, с января по сентябрь в Германии зарегистрировали 577 тыс. просителей убежища.