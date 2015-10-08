В России взорвали Boeing для расследования крушения на Донбассе

Об этом сообщает ТАСС.

В «Алмаз-Антее» заявили, что предварительный анализ результатов эксперимента подтвердил версию концерна об условиях встречи ракеты с самолетом, озвученную ранее. Результаты эксперимента будут опубликованы 13 октября.

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 7 октября завершил вторую фазу исследования причин катастрофы малайзийского Boeing 777 в небе над Украиной проведением полномасштабного натурного эксперимента. Полные результаты натурного эксперимента будут озвучены на пресс-конференции концерна в Москве 13 октября 2015 года», - сообщили в концерне.

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Ранее руководство «Алмаз-Антей» вновь подтвердило готовность провести натурный эксперимент с подрывом боевой части 9Н314М ракеты 9М38М1 у фюзеляжа списанного самолета, аналогичного потерпевшему крушение в небе над Украиной (рейс МН17). В концерне «Алмаз-Антей» заявили о несостоятельности версии пуска ракеты по малайзийскому самолету рейса MH17 с подконтрольной боевиками самопровозглашенных "республик" территории.

Как сообщал УНИАН, эксперты Bellingcat установили причастных к транспортировке "Бука".

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Авторы доклада уверяют, что замеченный в районе Снежного «Бук» — российского происхождения. Согласно выводам Bellingcat, комплекс, многочисленные фотографии которого были сделаны на территории Украины, находился до этого в составе 53-й зенитно-ракетной бригады, которая дислоцируется недалеко от Курска.

Отметим, что 13 октября Совет безопасности Нидерландов должен будет опубликовать доклад о технических причинах крушения «Боинга». Окончательный отчет Международная следственная группа покажет в конце 2015 года.