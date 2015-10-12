Обама: интервенция России в Сирии нацелена на спасение Асада

Об этом президент США Барак Обама заявил в программе телеканала CBS "60 минут", передает "Голос Америки". Глава Белого дома также отметил, что российская интервенция в Сирии нацелена на спасение режима президента страны Башара Асада.

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Барак Обама заявил, что часть его стратегии в Сирии – пробовать разные подходы. Однако, по его словам, пока Башар Асад остается у власти, умеренным повстанцам будет сложно сосредоточиться на борьбе с экстремистами.

Американский президент еще раз подчеркнул необходимость и неизбежность политического решения конфликта в этой арабской стране.

В свою очередь глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что российские авиаудары в Сирии "кардинально меняют условия игры" и связаны с рядом "очень тревожных элементов".

Выступая перед журналистами в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, она заявила, что кампания против боевиков "Исламского государства" должна быть направлена именно против них и других группировок, которые ООН признает террористическими.

Россия подверглась критике со стороны западных государств, которые утверждают, что ее воздушная кампания нацелена против оппозиционеров президента Башара Асада, а не боевиков "Исламского государства".

Федерика Могерини высказала мнение, что у ЕС, России и США есть общая платформа в Сирии, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и в рамках ООН, однако их действия необходимо скоординировать. В противном случае, по ее словам, могут возникнуть "крайне серьезные" риски, в особенности в военном плане.

Федерика Могерини рассчитывает, что на встрече министров будет обсуждаться возможный вклад ЕС в стимулирование процесса поиска политического решение конфликта в Сирии, который унес уже 240 тыс. жизней с марта 2011 года. Она убеждена, что в процесс должны быть вовлечены все, кто причастен к конфликту и политическому переходу, а его исход должны определить международное сообщество, регион и, главным образом, сами сирийцы.

Российский президент Владимир Путин в субботу заявил в интервью российским СМИ, что задача кампании в Сирии "стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса".