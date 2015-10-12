Саудовская Аравия предупредила Москву об опасных последствиях российской операции в Сирии

Об этом заявили министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр и министр обороны Мухаммед бен Сальман на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В Эр-Рияде сообщили, что продолжат поддерживать умеренную сирийскую оппозицию.

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Как рассказал источник, близкий к переговорам, саудиты призвали Россию присоединиться к антиисламистской коалиции для борьбы с терроризмом и добавили, что президент Сирии Башар Асад должен передать власть в рамках мирного процесса.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.