Курды обвиняют ИГ в применении химоружия

Как заявляют курдские власти, при нападении использовались 37 минометных установок, а снаряды "распространяли белый дым и черную жидкость". Анализ крови нескольких десятков бойцов "Пешмерги" показал наличие дихлордиэтилсульфида, иначе называемого горчичным газом, передает Русская служба ВВС.

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При этом не сообщается, как сильно пострадали бойцы и есть ли жертвы в результате атаки.

Курды, как говорится в заявлении, нуждаются в средствах химической защиты.

В начале сентября власти США также заподозрили боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" в создании и использовании химического оружия на территориях Сирии и Ирака. Разведка зафиксировала по меньшей мере четыре случая использования иприта по обеим сторонам сирийско-иракской границы, заявил американский госслужащий, пожелавший остаться неназванным.

В августе министерство обороны Германии сделало заявление, в котором говорится, что 60 курдских бойцов испытывали проблемы с дыханием после атаки сил ИГ. Немецкие официальные лица также полагают, что "Исламское государство" могло использовать химическое оружие.

Горчичный газ является запрещенным химическим оружием и может вызывать кожные нарывы, слепоту и проблемы с дыханием.