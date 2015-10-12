США знали о планах России начать бомбардировки в Сирии - Обама
10:00, 12 октября 2015Мир
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США имеют «весьма хорошую разведку», поэтому власти знали о планах России начать военную кампанию в Сирии еще до того, как прошла встреча с российским президентом Владимиром Путиным.
REUTERS
Об этом президент США заявил в интервью телеканалу CBS.
«Мы знали, что он (Путин - УНИАН) планирует оказать военную поддержку Асаду, который в ней нуждался, потому что они переживали за возможный коллапс в регионе», - сказал Обама.
Как сообщал УНИАН, Обама заявил, что военная миссия Путина в Сирии - это признак слабости России, а не демонстрация лидерства.
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