США знали о планах России начать бомбардировки в Сирии - Обама

Об этом президент США заявил в интервью телеканалу CBS.

«Мы знали, что он (Путин - УНИАН) планирует оказать военную поддержку Асаду, который в ней нуждался, потому что они переживали за возможный коллапс в регионе», - сказал Обама.

Как сообщал УНИАН, Обама заявил, что военная миссия Путина в Сирии - это признак слабости России, а не демонстрация лидерства.