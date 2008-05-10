Посол США в России заявляет о поддержке Украины и Грузии

Посол США в России Уильям БЕРНС заявляет, что позиция его страны в поддержку членства Украины и Грузии в НАТО остается неизменной.

«Наша позиция ясна - мы поддерживаем вступление Грузии и Украины в НАТО», - заявил У.БЕРНС, который в ближайшее время займет пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, сообщает Газета.ру.

Он напомнил, что «в отношении вступления Грузии и Украины в НАТО Североатлантический союз на апрельском саммите в Бухаресте дал ясно понять, что должен существовать путь, ведущий эти страны в его ряды».

«Но Альянс на своей встрече в Бухаресте не принял решения в отношении следующего практического шага в этом направлении - так называемого Плана действий по членству в НАТО», - отметил У.БЕРНС.

«США со своей стороны открыто выразили поддержку присоединению Грузии и Украины к ПДЧ, и это остается официальной позицией нашей страны», - подчеркнул посол.