Human Rights Watch: В Сирии применяли кассетные бомбы российского производства

В гражданской войне в Сирии применялиськассетные бомбы российского производства.

Признаки их использования во время авиаударов неделю назад были найдены в деревне Кафр Халаб вблизи города Алеппо, сообщила международная правозащитная организация Нuman Rights Watch (HRW) со ссылкой на анализ фотографий, пишет Deutsche Welle.

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Не выяснено, кто мог применять вышеупомянутые боеприпасы - сирийские или российские войска.О жертвах среди гражданского населения в результате возможного использования этих бомб вблизи Алеппо HRW не сообщает.

Кассетные бомбы могут использоваться, в частности, для того, чтобы обезвредить бронированную технику. Этот вид оружия опасен тем, что рассеивает большое количество снарядов на значительных площадях и может таким образом вызывать массовые жертвы среди мирного населения. Около 100 стран отказались от кассетных бомб, подписав международное соглашение от 2010 года, отмечает информагентство AFP. России и Сирии среди подписантов нет.