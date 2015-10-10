В Турции объявлен трехдневный траур по погибшим в теракте
20:20, 10 октября 2015Мир
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Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу объявил национальный траур по погибшим в теракте в Анкаре.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
«В связи с терактом в Анкаре объявляю в Турции трехдневный национальный траур по погибшим», - заявил премьер.
Двойной теракт произошел в Анкаре в ходе митинга различных левацких организаций и профсоюзов. Жертвами происшествия стали по меньшей мере 86 человек.
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Власти страны уже заявили, что инцидент является терактом и что как минимум для организации одного из взрывов был задействован террорист-смертник.
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